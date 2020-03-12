Анастасия Лях .12 марта, 2020 6

Новый проект кабельного канала HBO, десятисерийная экранизация романа Стивена Кинга «Чужак», стал самым рейтинговым со времен выхода «Мира Дикого Запада», сообщает The Hollywood Reporter.

«Чужак» — мрачная пугающая история о безликом зле, которая начинается как детектив о поиске маньяка, убивающего детей, а затем переходит в мистический триллер о борьбе с необъяснимой темной силой, способной принимать человеческий облик. В мини-сериале снялись Бен Мендельсон, Синтия Эриво, Джейсон Бейтман, Пэдди Консидайн и другие.

Рейтинги «Чужака» по количеству зрителей на серию обошли результаты таких громких проектов HBO, как «Хранители» и третий сезон «Настоящего детектива». Больше всего телезрителей пришлось на заключительный эпизод, вышедший в эфир 8 марта. Его посмотрели 1,37 миллиона человек. А после повторных показов и релиза на стриминговой платформе этот показатель вырастет до 2,2 миллиона зрителей.