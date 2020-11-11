Анастасия Лях .11 ноября, 2020 10

Канал HBO решил отказаться от продолжения мистического сериала «Чужак», основанного на одноименном романе Стивена Кинга, пишет Deadline.

Изначально речь шла о продлении шоу на второй сезон. Однако руководство канала осталось недовольно сценарием, который подготовил Ричард Прайс (по слухам сюжет в нем вращается вокруг частной сыщицы Холли Гибни в исполнении Синтии Эриво и ее сверхспособностей). Вместо варианта нанять нового сценариста и переписать материал HBO закрыл проект.

Напомним, «Чужак» — история детективного расследования убийства мальчика-подростка . Главным подозреваемым в деле становится школьный футбольный тренер. Однако происходит некая чертовщина: есть неопровержимые улики, доказывающие виновность тренера, и одновременно такие же неопровержимые улики, указывающие на его непричастность.

Главные роли в сериале помимо Эриво исполнили Джейсон Бейтман (он же выступил продюсером) и Бен Мендельсон. Релиз состоялся в январе 2020. В итоге «Чужак» стал самым рейтинговым проектом HBO за последние три года.