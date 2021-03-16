Телеканал Starz продлил фантастико-мелодраматический сериал «Чужестранка» на седьмой сезон до выхода шестого.
«Чужестранка» — экранизация серии романов Дианы Гэблдон. Главная героиня — Клэр Рэндалл, медсестра времен Второй мировой войны, которая случайно перемещается во времени и попадает в восемнадцатый век, где встречает раненого шотландца и без ума влюбляется, забывая оставшегося в ее настоящем времени супруга. Неистовая любовь вынуждена постоянно сопротивляться временным преградам.
Пятый сезон сериала вышел зимой-весной 2020 года. Из-за пандемии производство шестого сезона постоянно откладывалось и стартовало лишь в январе 2021. Известно, что в новом сезоне будет двенадцать серий, но когда их ждать, пока неясно. Тем более нет никакой информации о дате релиза анонсированного седьмого сезона.