Анастасия Лях .16 марта, 2021 3

Телеканал Starz продлил фантастико-мелодраматический сериал «Чужестранка» на седьмой сезон до выхода шестого.

«Чужестранка» — экранизация серии романов Дианы Гэблдон. Главная героиня — Клэр Рэндалл, медсестра времен Второй мировой войны, которая случайно перемещается во времени и попадает в восемнадцатый век, где встречает раненого шотландца и без ума влюбляется, забывая оставшегося в ее настоящем времени супруга. Неистовая любовь вынуждена постоянно сопротивляться временным преградам.