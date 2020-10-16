Анастасия Лях .16 октября, 2020 15

Вот так неожиданная новость. Телеканал Showtime анонсировал новый сезон популярного криминального сериала «Декстер», в котором Майкл С. Холл сыграл хорошего маньяка, убивающего плохих маньяков, сообщает Deadline.

Напомним, действие «Декстера» разворачивалось в солнечном Майами. Днем главный герой прилежно трудился судмедэкспертом, а по ночам кромсал на кусочки серийных убийц и маньяков, которых, что называется, нюхом чуял, так как был с ними одной крови.

Сериал выходил с 2006 по 2013 год и был закрыт после восьмого сезона. Финал сильно разочаровал и фанатов, и критиков, так что теперь Showtime, видимо, решил реабилитироваться и наконец удовлетворить поклонников Декстера.

Известно, что Майкл С. Холл вернется к своей роли. Надо полагать, Дженни Карпентер вновь сыграет сестру главного героя Дебру, оперативника полиции. К съемкам создатели проекта планируют приступить в начале следующего года с прицелом выпустить девятый сезон осенью 2021.