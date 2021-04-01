Анастасия Лях .1 апреля, 2021 2

Как сообщает Deadline, ситком «Детство Шелдона», являющийся приквелом-спин-оффом сериала «Теория большого взрыва», получил от телеканала CBS зеленый свет сразу на несколько новых сезонов, вплоть до седьмого.

Напомним, «Детство Шелдона» стартовало в 2017 году. Ситком рассказывает о детстве персонажа, которого в «Теории большого взрыва» играл Джим Парсонс. Главный герой — юный физико-математический гений, который раздражает всех вокруг и своим умом, и совершенным неумением общаться в соответствии с принятыми нормами социального поведения.

В настоящее время выпущен четвертый сезон. CBS, надо полагать, настолько доволен рейтингами шоу, что рискнул продлить проект сразу на пятый, шестой и седьмой сезоны.