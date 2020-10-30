Анастасия Лях .30 октября, 2020 11

Потоковый сервис Peacock решил не продлевать сериал «Дивный новый мир» на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter.

Напомним, «Дивный новый мир» — телеадаптация одноименного антиутопического романа Олдоса Хаксли, который рассказывает о мире будущего, в котором все люди рождаются из пробирок и с рождения разделены на касты: альфа (управленцы), бета (сфера удовольствия и развлечения), гамма (сервис) и дельта ( клоны-уборщики ). В новом мире запрещены моногамия и семьи, и все спят друг с другом исключительно ради наслаждения, и принимают наркотик сому, который гарантирует счастье без страха, депрессии, неудовлетворенности. А люди, что живут в землях за пределами и сохранили старый жизненный уклад и отжившие традиции, считаются дикарями.

Первый сезон вышел в июле этого года. В нем сыграли Олден Эренрайк, Джессика Браун Финдли, Гарри Ллойд и Деми Мур. Финал сезона намекал на возможное продлжение.

Руководство сервиса Peacock не назвало причину закрытия, но отметило, что готово к дальнейшему сотрудничеству с создателем шоу Дэвидом Винером, только уже над другими проектами.