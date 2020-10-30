Потоковый сервис Peacock решил не продлевать сериал «Дивный новый мир» на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter.
Напомним, «Дивный новый мир» — телеадаптация одноименного антиутопического романа Олдоса Хаксли, который рассказывает о мире будущего, в котором все люди рождаются из пробирок и с рождения разделены на касты: альфа (управленцы), бета (сфера удовольствия и развлечения), гамма (сервис) и дельта (
Первый сезон вышел в июле этого года. В нем сыграли Олден Эренрайк, Джессика Браун Финдли, Гарри Ллойд и Деми Мур. Финал сезона намекал на возможное продлжение.
Руководство сервиса Peacock не назвало причину закрытия, но отметило, что готово к дальнейшему сотрудничеству с создателем шоу Дэвидом Винером, только уже над другими проектами.