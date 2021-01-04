Анастасия Лях .4 января, 2021 10

На фото: Кадр из спецвыпуска "Революция Далеков"

Культовый британский фантастический сериал студии Би-би-си , судя по всему, снова поменяет исполнителя главной роли, пишет газета Mirror.

Актриса Джоди Уиттакер, первая женщина на посту доктора Кто, намерена покинуть шоу после предстоящего тринадцатого сезона. Напомним, ее предшественниками были актеры Питер Капальди, Мэтт Смит, Дэвид Теннант, Кристофер Экклстон… Самым первым доктором был Дэвид Брэдли, больше всего известный как Аргус Филч из поттерианы.