Анастасия Лях .17 декабря, 2020 10

Потоковый сервис Apple TV+ продлил мистический сериал «Дом с прислугой» на третий сезон, не дожидаясь выхода второго, сообщает Deadline.

Напомним, «Дом с прислугой» — проект М. Найта Шьямалана. Это камерный неоготичный хоррор, практически все действие которого разворачивается в одном доме между четырьмя персонажами. Супружеская пара трагически теряет новорожденного малыша, и муж по совету психолога приносит домой реалистичную куклу под видом живого сына, чтобы жена смогла справиться с горем и депрессией. Но игра заходит слишком далеко, о чем постоянно твердит шурин, иногда наведывающийся в гости. Сперва молодая няня, нанятая супругами, ведет себя так, будто и впрямь нянчит ребенка, а не пупса. А затем и вовсе на месте куклы появляется живое дитя.

Первый сезон, состоящий из десяти получасовых эпизодов, вышел в конце 2019 года. Второй сезон, который также будет включать десять серий, должен выйти 15 января 2021.