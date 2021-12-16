Анастасия Лях .16 декабря, 2021 6

М. Найт Шьямалан сообщил в Твиттере, что камерный мистический сериал «Дом с прислугой» продлен на четвертый заключительный сезон.

Напомним, «Дом с прислугой» — проект стриминга Apple TV+, придуманный и созданный Шьямаланом. Он рассказывает о супружеской паре, которая после потери ребенка по совету психолога решила справиться с горем с помощью иллюзии и завела в качестве малыша реалистичную куклу. И супруги настолько заигрались в эту иллюзию, что даже наняли няньку. И однажды в колыбели вместо пупса и впрямь оказался живой младенец.

Отметим, что руководство Apple TV+ дало добро на производство четвертого сезона до выхода третьего, премьера которого запланирована на 21 января 2022.