Создатели скандального сериала «Эйфория», показывающего жизнь подростков со взрослого ракурса, готовят два специальных эпизода, посвященных последствиям коронавирусной пандемии.
Об этом сообщила исполнительница главной роли Зендая в своем Инстаграме. По словам актрисы, первый спецвыпуск выйдет на канале HBO 6 декабря. Дату выхода второго эпизода Зендая не назвала.
Как сообщает Deadline, первый специальный эпизод будет называться «Беда не длится вечно», и в нем главная героиня будет отмечать Рождество.
Напомним, первый сезон «Эйфории», в основу которой лег одноименный израильский