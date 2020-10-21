Анастасия Лях .21 октября, 2020 0

Создатели скандального сериала «Эйфория», показывающего жизнь подростков со взрослого ракурса, готовят два специальных эпизода, посвященных последствиям коронавирусной пандемии.

Об этом сообщила исполнительница главной роли Зендая в своем Инстаграме. По словам актрисы, первый спецвыпуск выйдет на канале HBO 6 декабря. Дату выхода второго эпизода Зендая не назвала.

Как сообщает Deadline, первый специальный эпизод будет называться «Беда не длится вечно», и в нем главная героиня будет отмечать Рождество.