Анастасия Лях .12 января, 2022 7

Как сообщает Variety, стриминг Netflix решил продлить популярное шоу с Лили Коллинз сразу на третий и четвертый сезоны.

Напомним, второй вышел на платформе 22 декабря и сразу стал одним из самых рейтинговых проектов. Так что немудрено, что руководство дало зеленый свет на продолжение.

Также напомним, что сюжет повествует о молодой девушке Эмили, специалистке по продвижению в соцсетях. Когда ее начальница из-за беременности не может полететь в запланированную длительную командировку в Париж, Эмили соглашается ее подменить. Однако город ее мечты оказывается вовсе не таким прекрасным, как представлялось. И в особенности Эмили не ладит с парижанами и их жизненными устоями.