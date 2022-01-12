Сериал «Эмили в Париже» продлен сразу на два сезона
Анастасия Лях
.12 января, 2022
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На фото: Кадр из сериала "Эмили в Париже"
Как сообщает Variety, стриминг Netflix решил продлить популярное шоу с Лили Коллинз сразу на третий и четвертый сезоны.
Напомним, второй вышел на платформе 22 декабря и сразу стал одним из самых рейтинговых проектов. Так что немудрено, что руководство дало зеленый свет на продолжение.
Также напомним, что сюжет повествует о молодой девушке Эмили, специалистке по продвижению в соцсетях. Когда ее начальница из-за беременности не может полететь в запланированную длительную командировку в Париж, Эмили соглашается ее подменить. Однако город ее мечты оказывается вовсе не таким прекрасным, как представлялось. И в особенности Эмили не ладит с парижанами и их жизненными устоями.
Съемки третьего сезона запланированы на весну-лето 2022. Известно, что действие развернется не только в Париже, но также в Лондоне.