Анастасия Лях .19 марта, 2020 17

Очередной жертвой коронавируса стал четвертый сезон криминального чернокомедийного сериала «Фарго», выходящего на канале FX.

Как сообщает The Hollywood Reporter, новый сезон шоу не сможет выйти в запланированные сроки, поскольку из-за пандемии создатели проекты не успели доснять два заключительных эпизода.

Четвертый сезон должен был выйти в эфир 19 апреля. Главную роль в нем исполнил комик Крис Рок (для актера это уже второй удар: из-за коронавируса на экраны также не выйдет вовремя перезапуск хоррора «Пила» с его участием).