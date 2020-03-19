Сериал «Фарго» не вернется на телеэкраны в назначенные сроки
Анастасия Лях
.19 марта, 2020
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На фото: Крис Рок в четвертом сезоне сериала "Фарго"
Очередной жертвой коронавируса стал четвертый сезон криминального чернокомедийного сериала «Фарго», выходящего на канале FX.
Как сообщает The Hollywood Reporter, новый сезон шоу не сможет выйти в запланированные сроки, поскольку из-за пандемии создатели проекты не успели доснять два заключительных эпизода.
Четвертый сезон должен был выйти в эфир 19 апреля. Главную роль в нем исполнил комик Крис Рок (для актера это уже второй удар: из-за коронавируса на экраны также не выйдет вовремя перезапуск хоррора «Пила» с его участием).
Напомним, сюжет на этот раз разворачивается в 1950-х годах в городе Канзас-Сити штата Миссури, где идет криминальная война двух мафиозных группировок: итальянской и афроамериканской. Когда главари синдикатов наконец заключают перемирие, то решают скрепить соглашение обменом старшими сыновьями.