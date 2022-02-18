Анастасия Лях .18 февраля, 2022 4

Как сообщает Variety, канал FX дал зеленый свет пятому сезону сериала-антологии «Фарго». Шоураннером вновь выступит Ной Хоули.

Напомним, «Фарго» — телевизионная стилизация одноименной криминальной черной комедии братьев Коэнов, вышедшей в 1996 году. Сериал стартовал в 2014-м и получил восторженные рецензии от телекритиков. Действие четырех сезонов разворачивалось в разное время с разными персонажами, но в одном и том же городке Фарго в штате Северная Дакота. В первом сезоне сыграли Мартин Фриман и Билли Боб Торнтон, во втором — Патрик Уилсон, Джесси Племонс и Кирстен Данст, в третьем — Юэн МакГрегор и Мэри Элизабет Уинстэд, а в четвертом — Крис Рок, Бен Уишоу и Джейсон Шварцман.

Сюжетные подробности пятого сезона не разглашаются. Известно лишь, что события будут происходить в 2019 году, а центром повествования станет некое похищение, которое, возможно, на самом деле и не похищение вовсе… Сроки производства не уточняются.