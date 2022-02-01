Анастасия Лях .1 февраля, 2022 11

Как сообщает Deadline, актер Грант Гастин готовится подписать с каналом CW новый контракт, чтобы вернуться в образе Флэша в девятом сезоне.

По слухам, Гастин затребовал повышение гонорара, и теперь его зарплата составит 200 тысяч долларов за каждый эпизод, которых в девятом сезоне будет пятнадцать. Таким образом, «Флэш» станет самым продолжительным шоу супергеройской вселенной CW, которая стартовала в 2012 году сериалом «Стрела» (сама «Стрела», напомним, была закрыта после восьмого сезона).