Как сообщает Deadline, контент потокового гиганта Netflix пополнился новым хитом, который уверенно начинает бить рекорды.
Речь об оригинальном южнокорейском сериале «Игра в кальмара», вышедшем на стриминге 17 сентября. Это состоящий из девяти эпизодов триллер, который рассказывает о группе людей, которые
Сперва шоу заняло восьмую строчку в рейтинге
Цифры по просмотрам пока не обнародованы, но эксперты пишут, что такими темпами шоу может сперва сместить французского «Люпена» и стать самым популярным неанглоязычным сериалом Netflix, а затем и вовсе подвинуть «Бриджертонов», абсолютный хит платформы, и возглавить топ самых просматриваемых сериалов.