Анастасия Лях .30 сентября, 2021 4

Как сообщает Deadline, контент потокового гиганта Netflix пополнился новым хитом, который уверенно начинает бить рекорды.

Речь об оригинальном южнокорейском сериале «Игра в кальмара», вышедшем на стриминге 17 сентября. Это состоящий из девяти эпизодов триллер, который рассказывает о группе людей, которые из-за финансовых трудностей принимают приглашение поучаствовать в игре на выживание. Всего игроков четыреста пятьдесят шесть. А куш победителя — почти что 40 миллионов долларов.

Сперва шоу заняло восьмую строчку в рейтинге ТОП-10 лучших потоковых сериалов в США. На следующий день переместилось на вторую позицию. А спустя два дня «Игра в кальмара» уже лидировала.

Цифры по просмотрам пока не обнародованы, но эксперты пишут, что такими темпами шоу может сперва сместить французского «Люпена» и стать самым популярным неанглоязычным сериалом Netflix, а затем и вовсе подвинуть «Бриджертонов», абсолютный хит платформы, и возглавить топ самых просматриваемых сериалов.