Анастасия Лях .21 октября, 2021 5

На фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Стриминг обновил статистику просмотров, и теперь на счету южнокорейского сериала «Игра в кальмара» 142 миллиона зрителей, пишет Deadline.

Ранее сообщалось, что шоу, мгновенно ставшее хитом, набрало 111 миллионов просмотров и тем самым установило на Netflix новый рекорд, переплюнувший популярность мелодраматического сериала «Бриджертоны» (82 миллиона просмотров).

При этом стоит помнить, что Netflix засчитывает просмотр в том случае, если пользователь включил фильм или сериал как минимум на две минуты. Если же говорить о зрителях, досмотревших «Игру в кальмара» до самого конца, то это 87 миллионов.