Сериал «Изобретая Анну» стал самым популярным среди новых англоязычных шоу стриминга, сообщает Deadline.
Netflix обнародовал статистику просмотров свежевышедших сериалов, и новый проект «Изобретая Анну», собравший за первую неделю 196 миллионов часов пользовательских просмотров, оказался популярнее второго сезона «Ведьмака» (168 миллионов часов) и третьего сезона сериала «Ты» (179 миллионов часов). Такими темпами он вполне может обойти «Бриджертонов» и стать самым популярным англоязычным шоу в рамках платформы.
Если же говорить о сериалах Netflix в целом, то, напомним, абсолютным лидером по просмотрам остается южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Также высокий результат продемонстрировал другой проект из Южной Кореи —
«Изобретая Анну» — основанная на реальных событиях история аферистки Анны Сорокиной, которая влилась в