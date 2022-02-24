Анастасия Лях .24 февраля, 2022 7

Сериал «Изобретая Анну» стал самым популярным среди новых англоязычных шоу стриминга, сообщает Deadline.

Netflix обнародовал статистику просмотров свежевышедших сериалов, и новый проект «Изобретая Анну», собравший за первую неделю 196 миллионов часов пользовательских просмотров, оказался популярнее второго сезона «Ведьмака» (168 миллионов часов) и третьего сезона сериала «Ты» (179 миллионов часов). Такими темпами он вполне может обойти «Бриджертонов» и стать самым популярным англоязычным шоу в рамках платформы.

Если же говорить о сериалах Netflix в целом, то, напомним, абсолютным лидером по просмотрам остается южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Также высокий результат продемонстрировал другой проект из Южной Кореи — зомби-хоррор «Мы все мертвы».