Анастасия Лях .5 февраля, 2022 4

Как сообщает The Hollywood Reporter, телеканал Paramount Network официально продлил сериал «Йеллоустон» с Кевином Костнером на пятый сезон.

Напомним, «Йеллоустон» — проект Тейлора Шеридана, автора фильмов «Сикарио», «Любой ценой», «Ветреная река». Это современный вестерн, который рассказывает о семействе Даттонов, что владеют огромной землей и гигантским ранчо в штате Монтана. Помимо Костнера в сериале заняты Келли Райлли, Люк Граймс, Уэс Бентли и другие.

С каждым новым сезоном аудитория сериала увеличивается вдвое, так что ничего удивительного, что история Даттонов продолжается снова. Недавний финал четвертого сезона и вовсе установил на Paramount рекорд — 10,3 миллиона зрителей. Также недавно на стриминге Paramount+ стартовал приквел «Йеллоустона» — сериал «1883».

Съемки пятого сезона запланированы на май этого года.