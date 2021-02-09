Анастасия Лях .9 февраля, 2021 10

Как сообщает Deadline, сериал «Йеллоустоун» («Yellowstone»), главную роль в котором исполняет Кевин Костнер, обзаведется многосерийным приквелом под названием «Y: 1883».

Как нетрудно догадаться, действие приквела развернется в 1883 году, то есть за 130 лет до событий оригинала. В центре сюжета вновь окажется семейство Даттонов, которое путешествует через Великие равнины к Монтане, где еще остались незанятые земли, чтобы отхватить свой кусок территории.

Сценаристом, продюсером и шоураннером приквела снова выступит Тейлор Шеридан, создатель оригинала, также известный как автор полнометражных фильмов «Сикарио», «Любой ценой», «Ветреная река». Релиз сериала-предыстории намечен уже на текущий 2021 год.

Напомним, шоу «Йеллоустоун» стартовало в 2018 году. В июне 2020 в эфир вышел третий сезон. Затем компания Paramount Network продлила успешный проект на четвертый сезон.