Канал Showtime принял решение закрыть чернокомедийный сериал «Как стать богом в центральной Флориде» с Кирстен Данст в главной роли. Второго сезона не будет, сообщает Deadline.
Напомним, первый сезон проекта вышел в августе 2019 года. Он рассказывал о работнице аквапарка, которая становится
Первый сезон получил от критиков хорошие отзывы, особенно за игру Данст. Съемки второго были запланированы на март текущего года, но грянула пандемия коронавируса. Простой привел к финансовым затруднениям и решению закрыть проект.