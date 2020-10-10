Анастасия Лях .10 октября, 2020 2

На фото: Кирстен Данст в сериале "Как стать богом в центральной Флориде"

Канал Showtime принял решение закрыть чернокомедийный сериал «Как стать богом в центральной Флориде» с Кирстен Данст в главной роли. Второго сезона не будет, сообщает Deadline.

Напомним, первый сезон проекта вышел в августе 2019 года. Он рассказывал о работнице аквапарка, которая становится матерью-одиночкой с большими денежными проблемами после того, как ее мужа, члена финансовой пирамиды, съедает крокодил. Затем героиня сама пытается добраться до верхушки пирамиды.

Первый сезон получил от критиков хорошие отзывы, особенно за игру Данст. Съемки второго были запланированы на март текущего года, но грянула пандемия коронавируса. Простой привел к финансовым затруднениям и решению закрыть проект.