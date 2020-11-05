Анастасия Лях .5 ноября, 2020 1

Потоковый сервис Hulu закрыл мистический сериал-антологию «Касл-Рок» после второго сезона, сообщает Deadline.

Напомним, в основу проекта, который стартовал в 2018 году, легли разные рассказы Стивена Кинга, действие которых разворачивается в вымышленном городке Касл-Рок . В первом сезоне рассказывается о тюрьме Шоушенк, начальник которой кончает жизнь самоубийством, после чего в одной из камер закрытого крыла охранники находят таинственного незнакомца (его сыграл Билл Скарсгард). Второй сезон рассказывает предысторию одержимой медсестры Энни Уилкс из рассказа «Мизери» (ее сыграла Лиззи Каплан).

Сообщается, что руководство сервиса изначально не планировало продлевать проект на третий сезон. Однако официально о закрытии стало известно только сейчас.