Анастасия Лях .1 апреля, 2020 5

Потоковый сервис Netflix продлил шоу, премьера которого состоялась в феврале этого года, на второй сезон. Информация появилась на страничке сериала в Твиттере.

«Ключи Локков» (или «Замок и ключ») — экранизация одноименной серии комиксов, созданной Джо Хиллом, сыном Стивена Кинга. Это фэнтезийный хоррор, повествующий о вдове с тремя детьми, которая после смерти мужа переезжает в старое родовое поместье. Дети обнаруживают в старинном доме множество потайных комнат, которые открываются лишь с помощью магических ключей. Ключи эти становятся для их владельцев как источником сверхъестественной силы, так и проклятием.

Когда именно выйдет второй сезон, пока что не уточняется.