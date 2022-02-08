Анастасия Лях .8 февраля, 2022 12

Как сообщает Deadline, стриминг Amazon продлил фэнтезийный сериал «Колесо времени» на третий сезон, не дожидаясь выхода второго. Впрочем, о производстве второго сезона тоже стало известно до старта первого.

«Колесо времени» — экранизация одноименного фэнтезийного цикла Роберта Джордана, сюжет которого вращается вокруг поисков Дракона — юноши или девушки, что обладает сверхмогущественной силой и способен (или способна) либо спасти мир, либо погрузить его на века во тьму.