Таня Гончаренко .30 мая, 2021 0

Фантастический мини-сериал снят на основе одноименного персонажа из серии комиксов Marvel - бога хитрости и обмана Локи выйдет уже 11 июня.

Действия в сериале происходят после событий показанных в фильме "Мстители: Финал".

Напомним, Локи украл у команды Мстителей Тессеракт и отправился в путешествие во времени, меняя при этом ход истории. Картина Disney о Локи расскажет как раз о том, что же происходило дальше.

Главная роль, как и в предыдущих фильмах, конечно же, досталась Тому Хиддлстону. В роли Локи невозможно представить кого-нибудь другого с тех пор, как Хиддлстон впервые появился в образе бога обмана в фильме "Тор".