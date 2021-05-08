Анастасия Лях .8 мая, 2021 5

Правда, всего на два дня, но все же. Премьера ожидаемого телепроекта от Marvel состоится на Disney+ не 11 июня, как было анонсировано ранее, а 9-го , то есть не в пятницу, а в среду, и последующие серии также будут выходить по средам.

Об изменении даты релиза сообщил в видеоролике исполнитель главной роли Том Хиддлстон, который добавил, что «теперь среды — это новые пятницы».

Сюжет шестисерийного мини-шоу объяснит, как именно Локи выжил после того, как в «Войне бесконечности» Танос свернул ему шею, и кончина персонажа наступила, казалось бы, окончательно и бесповоротно. Дело в том, что когда Локи после событий первого фильма о Мстителях украл тессеракт, камень реальности, то с его помощью создал альтернативную реальность и остался в ней жить. Эту манипуляцию пытается исправить так называемое Управление по разнице во времени, сотрудника которого играет Оуэн Уилсон.