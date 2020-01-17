Анастасия Лях .17 января, 2020 0

На фото: Кадр из сериала "Лучше звоните Солу"

Канал AMC продлил шоу «Лучше звоните Солу» на шестой сезон и одновременно заявил, что проект закрывается, так что предстоящий шестой сезон станет последним, сообщает Variety.

Напомним, «Лучше звоните Солу» — это спин-офф сериала «Во все тяжкие», посвященный деятельности ушлого адвоката города Альбукерке по имени Сол Гудман. В ответвлении Гудмана, как и в сериале-оригинале , сыграл Боб Оденкерк.

Заключительный сезон будет состоять из тринадцати эпизодов. Дата выхода пока не уточняется.