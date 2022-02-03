Анастасия Лях .3 февраля, 2022 5

Стриминг Paramount+ продлил криминальный сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли на второй сезон, сообщает Deadline.

Премьера шоу состоялась в ноябре 2021 года, и по количеству просмотров проект стал одним из самых успешных в рамках этого потокового сервиса. Так что неудивительно, что руководство заказало продолжение.

Сюжет разворачивается вокруг Майка Макласки, который неофициально регулирует взаимоотношения между властями и заключенными в тюремном городке под названием Кингстаун. Он старается поступать по справедливости, но негласный закон города порой слишком суров.

Создателем сериала выступил Тейлор Шеридан, автор «Йеллоустона», также известный по фильмам «Сикарио», «Любой ценой», «Ветреная река».