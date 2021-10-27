Анастасия Лях .27 октября, 2021 4

Как сообщает Variety, титулованный сериал канала HBO «Наследники» не спешит прощаться со зрителями и вернется с четвертым сезоном.

При этом руководство продлило шоу, не дожидаясь окончания третьего сезона, который стартовал 17 октября. Зрители успели посмотреть лишь два эпизода из девяти запланированных. Финальная серия третьего сезона выйдет 12 декабря.

Впрочем, причина, по которой канал не стал медлить с продлением, вполне очевидна. Первая серия третьего сезона установила рекорд в рамках проекта. Ее посмотрело 1,4 миллиона зрителей. Это значит, что интерес публики к шоу растет.

Также сообщается, что четвертый сезон, скорее всего, станет последним, но это пока что неофициально.