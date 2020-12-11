Анастасия Лях .11 декабря, 2020 2

Как сообщает Variety, канал HBO внезапно готовит перезапуск своего сериала «Настоящая кровь», выходившего с 2008 по 2014 годы.

Напомним, молодежное вампирско-романтическое шоу «Настоящая кровь» было экранизацией серии романов Шарлин Харрис (примечательно, что сериал стартовал в тот же год, когда на большой экран вышли «Сумерки»). В нем рассказывалось о мире, в котором люди и вампиры живут бок о бок благодаря изобретению искусственной крови. Главная героиня Суки Стейкхаус впутывается в любовный треугольник с двумя харизматичными вампирами.

Главные роли в сериале исполняли Анна Пакуин, Александр Скарсгард и Стивен Мойер. Шоу вылилось в семь сезонов (восемьдесят серий).

Пока неизвестно, каким будет сюжет ремейка. Актерский состав также пока не обнародован.