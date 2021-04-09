Анастасия Лях .9 апреля, 2021 5

Как сообщает Deadline, телеканал USA Network готовится воскресить некогда популярное процедуральное шоу «Детектив Нэш Бриджес» с Доном Джонсоном в главной роли.

Напомним, оригинальный сериал, созданный Карлтоном Кьюзом, выходил на канале CBS с 1996 года по 2001 и насчитывал шесть сезонов, в каждом из которых было по двадцать серий. Шоу было закрыто по причине ухода Джонсона, который просто устал сниматься в столь напряженном графике.