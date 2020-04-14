Анастасия Лях .14 апреля, 2020 9

На фото: Кадр из сериала "Териус у меня за спиной"

Издание Independent обнаружило поразительное сходство между сюжетом проекта Netflix «Териус у меня за спиной» и нашей сегодняшней реальностью с распространением коронавируса.

Корейский сериал «Териус у меня за спиной», созданный потоковым сервисом, вышел в 2018 году. В десятой серии шоу речь идет о смертоносной инфекции, симптомы и последствия которой очень схожи с нынешним коронавирусом.

В сериале вирус, инкубационный период которого длится от двух дней до двух недель, поражает дыхательную систему, в частности легкие, отчего заболевший не может дышать. И вакцины от заразы не существует.