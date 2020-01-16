Венецианский патриархат официально высказал возмущение сериалом Паоло Соррентино «Новый Папа», сообщает новостной итальянский телеканал Rai News 24.
Особое недовольство вызвала заставка телешоу. На ней монахини в неглиже танцуют под неоновым крестом. Патриархат Венеции назвал подобное «использование религиозных символов оскорбительным», а сам сериал наименовал «провокационной фантазией» режиссера.
Напомним, «Новый Папа» — это продолжение сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу в роли Понтифика (во втором сезоне к Лоу присоединился Джон Малкович). Проект является едкой сатирой на Ватикан. При этом сам Ватикан до сих пор никакой негативной критики в адрес шоу не высказал.
Основные съемки «Нового Папы» проходили как раз в Венеции, а не в Ватикане. В частности, в монастыре
«Новый Папа» стартовал на кабельном канале HBO 10 января.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую