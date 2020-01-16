Анастасия Лях .16 января, 2020 12

Венецианский патриархат официально высказал возмущение сериалом Паоло Соррентино «Новый Папа», сообщает новостной итальянский телеканал Rai News 24.

Особое недовольство вызвала заставка телешоу. На ней монахини в неглиже танцуют под неоновым крестом. Патриархат Венеции назвал подобное «использование религиозных символов оскорбительным», а сам сериал наименовал «провокационной фантазией» режиссера.

Напомним, «Новый Папа» — это продолжение сериала «Молодой Папа» с Джудом Лоу в роли Понтифика (во втором сезоне к Лоу присоединился Джон Малкович). Проект является едкой сатирой на Ватикан. При этом сам Ватикан до сих пор никакой негативной критики в адрес шоу не высказал.

Основные съемки «Нового Папы» проходили как раз в Венеции, а не в Ватикане. В частности, в монастыре Сан-Джорджо , где и была снята упомянутая заставка.

«Новый Папа» стартовал на кабельном канале HBO 10 января.