Таня Гончаренко .30 ноября, 2021 4

Хоррор-сериал "Чаки" о знаменитой кукле-убийце вернется со втором сезоном. - сообщает THR.

Финал первого сезона состоится сегодня - 30 ноября на двух транслирующих шоу каналах - USA Network и Syfy.

Автором выступил создатель франшизы "Детские игры" Дон Манчини, который прокомментировал новость о втором сезоне: "Мы очень рады начать дергать за ниточки Чаки, который устроит кукольный хаос во втором сезоне. Большое спасибо нашим партнерам в USA, Syfy и UCP за их невероятную поддержку, благодаря которой Чаки оказался на маленьком экране, огромном как никогда ранее. А фанатам Чаки шлет свою благодарность и сообщение: "Это еще не конец, ни в коем случае. Вам лучше быть осторожнее в 2022 году!""

К главным ролям в новом сезоне, скорей всего, вернутся Закари Артур, Тео Брионес, Аливия Элин Линд и другие.

Напомним, что речь в сериале идет о парнишке, который купил винтажную куклу на распродаже. Но он ещё даже не подозревает какой ужас стоит за этой покупкой.