Анастасия Лях .10 февраля, 2020 4

Самый рейтинговый сериал потокового сервиса Netflix подходит к своему завершению. Предстоящий четвертый сезон «Очень странных дел», скорее всего, станет последним, пишет портал We Got This Covered.

Изначально Netflix заказал у создателей проекта братьев Дафферов пять сезонов. Фактически так и будет. Четвертый сезон, если верить информации издания, будет разделен на две части, и вторая часть выйдет с интервалом, как пятый сезон, но сюжетно она будет прямым продолжением четвертого, а не новым приключением.