Анастасия Лях .28 сентября, 2021 3

На фото: Милли Бобби Браун в роли Одиннадцатой в сериале "Очень странные дела"

Как сообщает Deadline, создатели выходящего на Netflix хитового сериала «Очень странные дела» намерены существенно расширить франшизу.

По словам главы стриминга Теда Сарандоса, потенциально речь идет о сиквелах, приквелах и спин-оффах шоу. Первым свет увидит сериал-ответвление , посвященный Одиннадцатой, героине в исполнении Милли Бобби Браун. Переговоры с актрисой на этот счет уже ведутся.