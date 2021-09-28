Сериал «Очень странные дела» получит спин-офф про Одиннадцатую
Анастасия Лях
.28 сентября, 2021
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На фото: Милли Бобби Браун в роли Одиннадцатой в сериале "Очень странные дела"
Как сообщает Deadline, создатели выходящего на Netflix хитового сериала «Очень странные дела» намерены существенно расширить франшизу.
По словам главы стриминга Теда Сарандоса, потенциально речь идет о сиквелах, приквелах и спин-оффах шоу. Первым свет увидит сериал-ответвление, посвященный Одиннадцатой, героине в исполнении Милли Бобби Браун. Переговоры с актрисой на этот счет уже ведутся.
Напомним, производство предстоящего четвертого сезона «Очень странных дел» сильно задержалось из-за пандемии. В настоящее время съемки новых серий завершены, их выход запланирован на 2022 год, но точной даты релиза пока нет.