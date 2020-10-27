Анастасия Лях .27 октября, 2020 12

На фото: Кадр из сериала "Охотник за разумом"

Сериал Дэвида Финчера про изобретение профайлинга в рядах ФБР, скорее всего, не получит третий сезон. Таким известием режиссер поделился с изданием Vulture.

По словам Финчера, шоу вышло слишком дорогостоящим, а аудитория при этом слишком узкой. То есть проект оказался просто-напросто нерентабельным. Однако об официальном закрытии сериала, второй сезон которого вышел осенью прошлого года, пока никто не сообщал.

Напомним, в «Охотнике за разумом» снялись Джонатан Грофф, Холт МакКэллани и Анна Торв. Они сыграли команду, работающую в ФБР над изучением и составлением психологического портрета серийного маньяка в 1970–1980 -х годах.

Сериал, выходивший на потоковом сервисе Netflix, получился слишком интеллектуальным и слишком нединамичным для того, чтобы привлечь широкую аудиторию.