Сериал Дэвида Финчера про изобретение профайлинга в рядах ФБР, скорее всего, не получит третий сезон. Таким известием режиссер поделился с изданием Vulture.
По словам Финчера, шоу вышло слишком дорогостоящим, а аудитория при этом слишком узкой. То есть проект оказался
Напомним, в «Охотнике за разумом» снялись Джонатан Грофф, Холт МакКэллани и Анна Торв. Они сыграли команду, работающую в ФБР над изучением и составлением психологического портрета серийного маньяка в
Сериал, выходивший на потоковом сервисе Netflix, получился слишком интеллектуальным и слишком нединамичным для того, чтобы привлечь широкую аудиторию.