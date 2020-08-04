Анастасия Лях .4 августа, 2020 8

Сервис Amazon спустя полгода после премьеры шоу решил продлить проект на второй сезон, сообщает Deadline.

«Охотники» — историко-драматический сериал, действие которого разворачивается в Нью-Йорке 1977 года, когда группа американских патриотов объявляет себя «охотниками за нацистами» и узнает, что в США в свое время сбежали несколько нацистских офицеров, которые теперь планируют создать Четвертый рейх и устроить новый геноцид.

В сериале снялись Аль Пачино, Логан Лерман, Лена Олин, Дилан Бейкер и Джеррика Хинтон. Продюсером выступил создатель хорроров «Прочь» и «Мы» Джордан Пил.

Дата выхода второго сезона пока не уточняется.