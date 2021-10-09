Анастасия Лях .9 октября, 2021 4

Стриминг Apple TV+ дал зеленый свет на производство второго сезона научно-фантастического сериала «Основание», основанного на одноименном цикле Айзека Азимова.

Премьера шоу состоялась 24 сентября. Шоураннером выступил Дэвид С. Гойер, сценарист трилогии «Блэйд» и трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре. Первый сезон рассказывает о великом математике (Джаред Харрис), который с помощью науки психоистории и математического уравнения предсказывает падение высокоразвитой галактической Империи и погружение планет в темные века. Вместе с единомышленниками и последователями он создает Основание — собрание фундаментальных и самых ценных знаний и артефактов цивилизации, что вот-вот перестанет существовать.

Помимо Харриса в сериале сыграли Ли Пейс, Ли Харви, Лу Льобель, Лаура Бирн, Альфред Энох, Кларк Питерс и другие.