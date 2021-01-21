Анастасия Лях .21 января, 2021 6

Вчера мы писали, что сериал завершится шестым сезоном и впоследствии, возможно, получит полнометражное продолжение. Сегодня информация подтвердилась официально, пишет Deadline.

Сценарист и шоураннер проекта Стивен Найт на днях заявил, что предстоящий шестой сезон «Острых козырьков» станет последним, но затем, скорее всего, история продолжится в ином формате.

Теперь же Найт подтвердил, что полнометражный фильм по «Острым козырькам» действительно запущен в производство. Он станет логичным продолжением событий шестого сезона и завершит историю бирмингемского гангстера Томаса Шелби в исполнении Киллиана Мерфи.

По такому же принципу закончились, к примеру, сериалы «Аббатство Даунтон» и «Дэдвуд», получившие полнометражные финалы.

В настоящее время восстановлен продакшен шестого сезона, прерванный пандемией. Даты выхода новых серий пока что нет. Также неизвестно, когда и где выйдет полнометражная концовка: на телеканале или же в кинотеатрах.