Анастасия Лях .3 декабря, 2020 12

На фото: Кадр из сериала "Отыграть назад"

Заключительный эпизод шестисерийного мини-сериала с Николь Кидман и Хью Грантом вывел шоу в самые рейтинговые проекты канала HBO за последние годы, сообщает Variety.

Благодаря финалу, который посмотрели три миллиона зрителей, «Отыграть назад» стал самым успешным оригинальным сериалом HBO со времен «Большой маленькой лжи», в которой одну из главных ролей, к слову, также исполнила Николь Кидман.

К тому же «Отыграть назад» — первое шоу HBO, каждую новую серию которого посмотрело больше зрителей, чем предыдущую. К финалу число просмотров выросло на 168%.