Заключительный эпизод шестисерийного
Благодаря финалу, который посмотрели три миллиона зрителей, «Отыграть назад» стал самым успешным оригинальным сериалом HBO со времен «Большой маленькой лжи», в которой одну из главных ролей, к слову, также исполнила Николь Кидман.
К тому же «Отыграть назад» — первое шоу HBO, каждую новую серию которого посмотрело больше зрителей, чем предыдущую. К финалу число просмотров выросло на 168%.
Сериал рассказывает о супругах, брак которых кажется идеальным. Он — детский