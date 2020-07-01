Анастасия Лях .1 июля, 2020 1

Криминальный сериал «Озарк» потокового сервиса Netflix официально продлен на четвертый сезон, который станет заключительным, пишет Variety.

Напомним, «Озарк» стартовал в 2017 году и получил высокие оценки от критиков. Главный герой сериала — финансовый консультант Марти Берд, который оказывается на крючке у мексиканского наркобарона и вынужден отмывать для того грязные деньги. Но денег становится все больше и больше, а задача Берда с каждым разом усложняется, пока и вовсе не становится невыполнимой.

Марти Берда сыграл Джейсон Бейтман, а роль его жены, также участвующей в махинациях, исполнила Лора Линни.

Сообщается, что финальный четвертый сезон будет разделен на две части по семь эпизодов каждая. Даты выхода пока не называются.