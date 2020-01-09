Потоковый сервис Netflix анонсировал выход третьего сезона «Озарка». Криминальное телешоу с участием Джейсона Бейтмана и Лоры Линни вернется на телеэкраны 27 марта.
Напомним, сериал рассказывает о супружеской паре с двумя детьми, которая
Бейтман, Линни, а также Джулия Гарнер, сыгравшая помощницу главного героя по криминальным делам, вернутся к своим ролям. Действие третьего сезона развернется спустя полгода после событий, которыми завершился второй сезон.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую