Анастасия Лях .9 января, 2020 8

Потоковый сервис Netflix анонсировал выход третьего сезона «Озарка». Криминальное телешоу с участием Джейсона Бейтмана и Лоры Линни вернется на телеэкраны 27 марта.

Напомним, сериал рассказывает о супружеской паре с двумя детьми, которая из-за финансовых неприятностей переезжает из большого города в провинциальный Озарк. Но проблемы их догоняют. И глава семейства вынужден отмывать деньги для наркокартеля.

Бейтман, Линни, а также Джулия Гарнер, сыгравшая помощницу главного героя по криминальным делам, вернутся к своим ролям. Действие третьего сезона развернется спустя полгода после событий, которыми завершился второй сезон.