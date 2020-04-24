Анастасия Лях .24 апреля, 2020 3

На фото: Кадр из сериала "Парки и зоны отдыха"

Популярное комедийное шоу, которое выходило на канале NBC с 2009 по 2015 годы, внезапно вернется в эфир со специальным выпуском про пандемию коронавируса.

Об этом сообщила актриса Эми Полер на официальной страничке сериала в Твиттере. По ее словам, актеры оригинального проекта подготовят специальный эпизод не выходя из дома, то есть не нарушая карантинный режим.

Напомним, «Парки и зоны отдыха» — шоу в формате псевдодокументалистики. Оно рассказывает о жизни сотрудников департамента парков и зон отдыха вымышленного города Пауни, штат Индиана.

В спецвыпуске речь пойдет о том, как администрация Пауни пытается обязать жителей города к социальному дистанцированию.

Все звезды проекта вернутся к своим ролям. Поставит эпизод создатель оригинального шоу Майкл Шур. Премьера спецвыпуска запланирована на 1 мая.