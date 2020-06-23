Сериал «Перри Мейсон» бьет рекорды на HBO
Анастасия Лях
.23 июня, 2020
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На фото: Кадр из сериала "Перри Мейсон"
На кабельном канале 21 июня стартовал детективный сериал «Перри Мейсон», главную роль в котором исполнил звезда «Американцев» Мэттью Риз.
Как пишет Variety, первый эпизод проекта продемонстрировал рекордные рейтинги. Премьерную серию посмотрели 1,7 миллиона зрителей. И это лучший результат для проектов HBO за последние два года.
Предыдущими лидерами были мини-сериалы «Чужак» и «Хранители». «Перри Мейсон» благополучно их переплюнул и сравнялся с одним из главных хитов HBO — сериалом «Мир Дикого Запада».
Перри Мейсон — лос-анджелесский частный сыщик, литературный персонаж серии романов классика американского детектива Эрла Гарднера, первый из которых был опубликован в 1933 году.
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