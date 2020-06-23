Анастасия Лях .23 июня, 2020 6

На кабельном канале 21 июня стартовал детективный сериал «Перри Мейсон», главную роль в котором исполнил звезда «Американцев» Мэттью Риз.

Как пишет Variety, первый эпизод проекта продемонстрировал рекордные рейтинги. Премьерную серию посмотрели 1,7 миллиона зрителей. И это лучший результат для проектов HBO за последние два года.

Предыдущими лидерами были мини-сериалы «Чужак» и «Хранители». «Перри Мейсон» благополучно их переплюнул и сравнялся с одним из главных хитов HBO — сериалом «Мир Дикого Запада».