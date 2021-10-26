Анастасия Лях .26 октября, 2021 9

Популярный исторический сериал «Последнее королевство» о вторжении викингов в Англию от стриминга Netflix подходит к концу, но фанатам не стоит спешить прощаться с любимыми персонажами. Создатели проекта готовят полнометражную версию шоу, сообщает Deadline.

По окончании сериала на платформе появится двухчасовой фильм под названием «Семь королей должны умереть». Подробности сюжета не разглашаются, но известно, что съемки стартуют в начале следующего года в Будапеште.

В настоящее время к выходу готовится пятый сезон сериала, который станет финальным. По словам авторов, он поставит точку в текущей истории, а фильм расскажет другую историю из этой же вселенной. Выход пятого сезона намечен на весну 2022.