Анастасия Лях .19 февраля, 2021 5

На фото: Кадр из фильма "Константин"

Потоковый сервис HBO Max официально запустил в производство сериал, который станет предысторией фильма «Константин» с Киану Ривзом, сообщает Variety.

Шоу-приквел расскажет о молодости Джона Константина, детектива-оккультиста из серии комиксов Vertigo издательства DC. Сериал будет выполнен в жанре хоррора и сюжетно связан с «Темной лигой справедливости». Других подробностей пока что нет.

Естественно, Киану Ривз к роли не вернется. Партия Константина достанется молодому актеру. Какому именно — пока неизвестно.