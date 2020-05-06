Потоковый сервис студии Disney покажет сериал «Парни что надо», одним из продюсеров которого выступил Леонардо ДиКаприо, сообщает Variety.
«Парни что надо» — это основанный на реальных событиях проект канала National Geographic, поставленный по одноименной книге Тома Вулфа. Он расскажет об участниках первой космической программы НАСА и о пилотах, которые первыми сели за штурвал самолета с ракетным двигателем.
Первый сезон будет состоять из восьми часовых эпизодов. Создатели шоу планируют выпустить несколько сезонов и довести рассказ про историю американской космонавтики до знаменательной высадки Нила Армстронга на Луну.