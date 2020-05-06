Анастасия Лях .6 мая, 2020 7

На фото: Кадр из полнометражного фильма "Парни что надо" 1983 года выпуска

Потоковый сервис студии Disney покажет сериал «Парни что надо», одним из продюсеров которого выступил Леонардо ДиКаприо, сообщает Variety.

«Парни что надо» — это основанный на реальных событиях проект канала National Geographic, поставленный по одноименной книге Тома Вулфа. Он расскажет об участниках первой космической программы НАСА и о пилотах, которые первыми сели за штурвал самолета с ракетным двигателем.

Первый сезон будет состоять из восьми часовых эпизодов. Создатели шоу планируют выпустить несколько сезонов и довести рассказ про историю американской космонавтики до знаменательной высадки Нила Армстронга на Луну.