Анастасия Лях .25 января, 2020 0

Студия Disney приостановила производство телешоу, посвященного мастеру джедаю Оби-Вану Кеноби из вселенной «Звездных войн», на неопределенный срок.

Как пишет The Hollywood Reporter, руководство решило кардинально изменить сюжет, что подразумевает необходимость полностью переписать уже имеющийся сценарий. Что именно вдруг разонравилось боссам в прежней истории и в каком направлении будет двигаться новый сюжет, естественно, не сообщается.

Напомним, изначально Disney собиралась снимать полнометражный спин-офф про Оби-Вана с Юэном МакГрегором в главной роли (актер исполнял эту роль в трилогии приквелов). Но после слабых кассовых сборов спин-оффа о Хане Соло решила перенести проект на малый экран.