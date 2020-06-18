Как сообщает Deadline, британский
Напомним, 4 марта 2018 года в английском городе Солсбери, графство Уилтшир, произошло убийство бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, сотрудничавшего с британскими спецслужбами, и его дочери. Отец и дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, предположительно нанесенным на дверную ручку дома.
Британский канал BBC посвятил убийству, вызвавшему международный скандал, трехсерийный
По данным издания, премьеру посмотрели 7,2 миллиона зрителей. Это в два раза больше, чем сулили прогнозы. В США британский сериал пока что не выходил.