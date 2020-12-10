Анастасия Лях .10 декабря, 2020 5

На фото: Юэль Киннаман в сериале "Ради всего человечества"

Потоковый сервис Apple TV+ продлил шоу «Ради всего человечества» с Юэлем Киннаманом на третий сезон, не дожидаясь выхода второго, сообщает Deadline.

«Ради всего человечества» — сериал о космической гонке между США и СССР. Он поставлен в жанре альтернативной истории и рассказывает об исторических, но перевернутых событиях в контексте освоения космического пространства. Так, например, первую высадку на Луну осуществляют советские, а не американские космонавты.

Производство второго сезона аналогично стартовало до выхода первого осенью 2019 года, однако весной 2020 работе помешала пандемия. В настоящее время выход второго сезона запланирован на февраль 2021. Известно, что актеры Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс и другие вернутся к своим ролям.